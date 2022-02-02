В Петушинском районе бывший начальник почты присвоил больше 350 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело против бывшего начальника отделения почтовой связи Петушинского Почтамта. Она обвиняется в присвоении денег.

Как сообщает областная прокуратура, с 20 апреля по 29 сентября 2021 года женщина выдала клиентам посылки, и, получив от них деньги в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных сборов в общей сумме около 36 тысяч рублей, в кассу их не внесла, а похитила. В сентябре она аналогичным способом похитила еще более 124 тысяч рублей, подлежащие выплате двум пенсионерам.

Также бывший начальник похитила около 190 тысяч рублей, являющиеся выручкой отдела от реализации товара и оказания почтовых услуг. Общая сумма ущерба, причинённого УФПС Владимирской области, составила более 350 тысяч рублей.

С женщины взыскали больше 304 тысяч рублей.Вину она признала.

Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области, при оперативном сопровождении регионального УМВД.

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