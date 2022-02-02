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Происшествия2 февраля 2022 8:29

В Гусь-Хрустальном девушка в гостях у друга украла 12 тысяч рублей

Она заметила купюры и решила этим воспользоваться
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователями полиции Гусь-Хрустального было передано в суд уголовное дело, возбужденное на 21-летнюю девушку, обвиняющуюся в краже.

По версии следствия, в сентябре минувшего года она была в гостях у приятеля, где они вместе распивали спиртное. В ходе отдыха дама заметила коробку, из которой виднелись купюры. Когда хозяин уснул, гостья взяла из коробки 12 тысяч рублей и, чтобы не вызывать подозрений, тут же легла спать, а утром ушла из квартиры.

Когда хозяин обнаружил пропажу денег, он тут же обратился в полицию, и гусевчанку вскоре задержали. Девушка не стала отпираться и созналась в краже.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.

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