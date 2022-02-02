Во Владимирской области росгвардейцы изъяли 108 единиц оружия и около 200 боеприпасов

фото Росгвардии по Владимирской области

В 2021 году 12 жителей Владимирской области добровольно сдали оружие и боеприпасы. Они принесли 8 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единицу газового оружия, 1200 граммов пороха охотничьего и 559 штук боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию. Общая сумма денежных вознаграждений составила около 40 тысяч рублей.

С начала 2022 года подразделения лицензионно – разрешительной работы Управления Росгвардии по Владимирской области провели более 800 проверок владельцев оружия, в результате которых выявлено и пресечено 76 нарушений в области оборота оружия и патронов к нему, составлено 76 административных протоколов, изъято 108 единиц оружия и около 200 штук боеприпасов к нему.