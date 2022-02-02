Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 8:10

Во Владимирской области росгвардейцы изъяли 108 единиц оружия и около 200 боеприпасов

12 человек добровольно сдали оружие и получили вознаграждение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото Росгвардии по Владимирской области

фото Росгвардии по Владимирской области

В 2021 году 12 жителей Владимирской области добровольно сдали оружие и боеприпасы. Они принесли 8 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единицу газового оружия, 1200 граммов пороха охотничьего и 559 штук боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию. Общая сумма денежных вознаграждений составила около 40 тысяч рублей.

С начала 2022 года подразделения лицензионно – разрешительной работы Управления Росгвардии по Владимирской области провели более 800 проверок владельцев оружия, в результате которых выявлено и пресечено 76 нарушений в области оборота оружия и патронов к нему, составлено 76 административных протоколов, изъято 108 единиц оружия и около 200 штук боеприпасов к нему.

0