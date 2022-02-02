Жителям Александрова приходится мыться в бане холодной водой

В Александрове начался ремонт оборудования в общественной бане. Ранее сразу несколько жителей города обратились к общественникам ОНФ с жалобами на ее работу. По их словам, долгое время баня работает с перебоями – систематически нет горячей воды. А для жителей частного сектора города – это единственное место, где можно помыться.Еженедельно баню посещают около 500 человек, основной поток приходится на выходные.

Выяснилось, что проблема с горячей водой связана с жесткостью воды, которая напрямую поступает в газовый котел, где подогревается и дальше поступает в залы. В бане сообщили, что накипь, которая образуется из-за жесткости, буквально блокирует трубы и их необходимо прочищать заново. Поэтому люди вынуждены мыться холодной водой.

- Оказалось, что необходимо специальное оборудование для смягчения воды и ее фильтрации. А также надо будет заменить старые трубы на новые. Вопрос взяли на контроль, – сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.

Вопрос по выделению средств на покупку необходимого оборудования с подачи общественников был включен в повестку дня Совета народных депутатов города Александрова. Сейчас в бане идут замена труб и пусконаладочные работы на новом оборудовании. В середине февраля люди вновь смогут воспользоваться горячей водой.