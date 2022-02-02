Во Владимирской области 2 февраля коронавирус подтвержден у 994 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 февраля лабораторно подтверждено 994 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

534 заболевших во Владимире, 114 - в Ковровском, 107 - в Кольчугинском, 80 - в Юрьев-Польском, 49 - в Киржачском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Александровском, 12 - в Вязниковском, 8 - в Гороховецком, по 7 в Петушинском и Камешковском районах, 5 - в Муромском, 3 - в Радужном, 2 - в Меленковском, по 1 - в Судогодском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 91 654 случаев заболевания (22180 сл. в г. Владимире, 9916 сл. в Муромском, 8768 сл. в Ковровском, 4170 сл. в Петушинском, 4612 сл. в Кольчугинском, 5204 сл. в Александровском, 3977 сл. в Юрьев-Польском, 10210 сл. в Гусь-Хрустальном, 1166 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 915 сл. в г. Радужный, 2882 сл. в Киржачском, 1971 сл. в Камешковском, 1975 сл. в Гороховецком, 2162 сл. в Меленковском, 3867 сл. в Вязниковском, 3478 сл. в Суздальском, 1572 сл. в Селивановском).