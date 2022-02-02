40 школ Владимирской области учатся дистанционно

По сравнению с прошлой неделей число школ, переведенных на дистанционное обучение увеличилось в три раза. Из 365 школ на дистанционном обучении сейчас находится 40 школ, а 173 работают в смешанном формате, переведя на онлайн-обучение отдельные классы.

10 из 473 детских садов региона по рекомендации Роспотребнадзора закрыты на карантин, отдельные группы временно не работают в 63 детских садах.

2 из 35 колледжей полностью перешли на обучение с использованием дистанционных технологий, в 24 учреждениях этот формат сейчас предусмотрен в отдельных группах.

Из 99 организаций дополнительного образования 2 работают дистанционно, остальные функционируют в штатном режиме.