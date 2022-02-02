Муромлянин продавал пиратские программы для доступа к платному контенту

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Муромский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, обвинявшемуся в создании и распространении компьютерных программ, предназначенных для несанкионированного уничтожения, модификации или копирования компьютерной информации.

Как установлено судом, с 2020 года по май 2021 парень за деньги ставил жителям Мурома телекоммуникационное оборудования с возможностью выхода в интернет и просмотра IP-телевидения. При этом оборудование имело программы, снимавшие защиту с просмотра платного контента.

Как выяснилось, сам молодой человек никакого отношения к провайдеру не имел, и прав на использование и настройку его оборудования у него не было. В итоге хакера задержали сотрудники ФСБ.

С учетом всех обстоятельств дела Муромский городской суд приговорил парня к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.