В Петушинском районе крупный пожар уничтожил жилой дом

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем частном доме в деревне Костино на улице Озерной поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны в 17.44. К месту ЧП были направлены 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах, а также два человека на одной спецмашине от войсковой части Костино-1.

К моменту прибытия расчетов дом горел открытым пламенем, так как вызов оказался поздним. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 252 квадратных метра, однако дом сгорел почти полностью.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.