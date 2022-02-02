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Происшествия2 февраля 2022 5:56

В Петушинском районе крупный пожар уничтожил жилой дом

ЧП случилось вечером 1 февраля в деревне Костино
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящем частном доме в деревне Костино на улице Озерной поступил на пульт диспетчеров пожарной охраны в 17.44. К месту ЧП были направлены 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах, а также два человека на одной спецмашине от войсковой части Костино-1.

К моменту прибытия расчетов дом горел открытым пламенем, так как вызов оказался поздним. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 252 квадратных метра, однако дом сгорел почти полностью.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

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