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Спорт2 февраля 2022 5:55

Владимирское "Торпедо" подписало договор с новым тренером на полтора года

А также "подчистило" ряды игроков
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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1 февраля, как и анонсировалось ранее, владимирское "Торпедо" подписало трудовой контракт с новым тренером Александром Николаевичем Горбачевым. Срок действия договора наставника черно-белых рассчитан на полтора года.

Ранее Горбачев тренировал «Балтику-2» Калининград, «СКА-Энергию» Хабаровск, «Балтику» Калининград, «Вентспилс» Латвия, «Динамо» Брянск. В сезоне 2019 - 2020 годов по итогам опроса главных тренеров и руководителей клубов профессиональной футбольной лиги был признан лучшим тренером.

Также претерпела изменения команда "Торпедо". Из команды ушли полузащитник Павел Бычков, защитник Григорий Гришин, защитник Даниил Соколов и полузащитник Георгий Каджая. Также клуб покинул бывший игрок черно-белых, заместитель директора по спортивной работе Иван Каратыгин.

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