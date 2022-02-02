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Происшествия2 февраля 2022 5:47

В Вязниковском районе сгорел продуктовый магазин

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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2 февраля в 4.22 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: Вязниковский район, п. Октябрьский, ул. Советская, д. 1Б.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений горело внутри здания магазина. Существовала угроза распространения огня по всему магазину. Пожарные не дали распространиться огню по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Сгорела часть кровли, внутренняя отделка с продукцией магазина. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава, а также привлекалась на пожар муниципальная пожарная охрана «Серково», 1 единица техники, 1 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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