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Общество1 февраля 2022 15:12

На территории Александровской больницы глыба снега рухнула на автомобиль

Водителя машины пришлось госпитализировать
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Прокуратура области начала проверка по факту падения глыбы мокрого снега на автомобиль на территории Александровской ЦРБ.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, ЧП произошло 1 февраля 2022 года. С кровли здания роддома съехала глыба мокрого снега и рухнула на автомобиль. Спрессованный снег раздавил капот автомобиля, разбил стекло и нанес другие повреждения. Пострадал водитель машины, которого госпитализировали в больницу.

Сейчас Александровская городская прокуратура проводят опрос граждан и персонала лечебного учреждения. Выясняется , насколько хорошо чистилась крыша. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.

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