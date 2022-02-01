На территории Александровской больницы глыба снега рухнула на автомобиль

Прокуратура области начала проверка по факту падения глыбы мокрого снега на автомобиль на территории Александровской ЦРБ.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, ЧП произошло 1 февраля 2022 года. С кровли здания роддома съехала глыба мокрого снега и рухнула на автомобиль. Спрессованный снег раздавил капот автомобиля, разбил стекло и нанес другие повреждения. Пострадал водитель машины, которого госпитализировали в больницу.

Сейчас Александровская городская прокуратура проводят опрос граждан и персонала лечебного учреждения. Выясняется , насколько хорошо чистилась крыша. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.