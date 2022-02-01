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Происшествия1 февраля 2022 14:57

Во Владимире поймали мошенника, обманувшего трех пенсионеров на 500 тысяч рублей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимире поймали мошенника, который за один день успел обмануть трех пенсионеров на 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, это произошло буквально некоторое время назад. На удочку мошенника попались за какие-то несколько часов пенсионеры в возрасте от 75 до 87 лет. Схема во всех трех случаях была идентична: неизвестный звонил на стационарный телефон и, представляясь сотрудником полиции, говорил, что их родственник якобы попал в ДТП. Дальше говорилось, что за деньги можно "отмазать" родственника от уголовной ответственности. Деньги потерпевшие передавали курьеру, который приезжал к ним домой.

Сотрудники полиции установили приметы курьера, а также автомобиль, на котором он передвигался. По ним был задержан ранее судимый 47-летний мужчина из соседнего региона. По версии следствия, данный гражданин выполнял роль лишь курьера. В настоящий момент он заключён под стражу. Теперь осталось найти того, кто звонил.

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