В Селивановском районе построят спортивную площадку на базе школы-интерната

Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе личного приема граждан многодетная мать из села Малышево попросила врио губернатора Александра Авдеева решить вопрос со строительством спортплощадки на территории Специальной школы-интерната, расположенной там же.

Департамент образования предложил возвести объект в рамках нацпроекта «Образование», то есть, частично на средства федерального бюджета.

В свою очередь, Александр Авдеев заверил, что спортивную площадку постараются открыть уже к 1 сентября. А пока родителям предоставят возможную комплектацию объекта, в которую они сами смогут внести необходимые правки, если возникнет необходимость.