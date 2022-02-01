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Общество1 февраля 2022 13:01

В Селивановском районе построят спортивную площадку на базе школы-интерната

Об этом попросили жители села Малышево
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, в ходе личного приема граждан многодетная мать из села Малышево попросила врио губернатора Александра Авдеева решить вопрос со строительством спортплощадки на территории Специальной школы-интерната, расположенной там же.

Департамент образования предложил возвести объект в рамках нацпроекта «Образование», то есть, частично на средства федерального бюджета.

В свою очередь, Александр Авдеев заверил, что спортивную площадку постараются открыть уже к 1 сентября. А пока родителям предоставят возможную комплектацию объекта, в которую они сами смогут внести необходимые правки, если возникнет необходимость.

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