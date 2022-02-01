Во Владимирской области за сутки 323 человек вылечились от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие сутки с больничных, также из стационаров медицинских учреждений региона было выписано 323 человека, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, за то же время официально подтверждено четыре новых летальных исхода от коронавируса.

Таким образом, на 1 февраля с начала эпидемии во Владимирской области зарегистрировано 3098 летальных исходов, 82101 человек выздоровел.

В настоящее время в стационарах продолжает действовать 1831 койка для больных с коронавирусом, при этом 68,8 процента из них занято, что составляет 1260 койко-мест. Еще 571 койка остается свободной.