Во Владимира от коронавируса привились более 172 тысяч жителей

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 1 февраля в областном центре прививку от коронавируса сделал 172591 человек, причем из этого числа 165373 человека привиты уже вторым компонентом вакцины.

Тем не менее, пока еще плановый показатель в 80 процентов привившегося взрослого населения во Владимире еще не достигнут. В настоящее время от планового показателя привиты лишь 75 процентов. Тем не менее, это несколько выше, чем та же цифра по региону в целом.

Также во Владимире на 1 февраля прививки от коронавирусной инфекции сделали 68,8 процента граждан старше 60 лет.