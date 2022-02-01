Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 февраля 2022 10:25

В Ковровском районе сгорел дотла стоящий в гараже трактор

Происшествие случилось в деревне Ручей в одиннадцатом часу дня 1 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото:ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото:ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.38 н пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в гараже, расположенном на улице Центральной деревни Ручей Ковровского района.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. По прибытию на место оказалось, что внутри гаража полно дыма. На разведку и тушение направилось звено газодымозащитников, которые установили, что пламя может разойтись по всему гаражу, а огнем объят трактор.

В итоге пожарным удалось локализовать и потушить пламя на площади 10 квадратных метров. Трактор сгорел полностью, а гараж удалось спасти.

Причины возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.

0