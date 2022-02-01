В Ковровском районе сгорел дотла стоящий в гараже трактор

Фото:ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.38 н пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в гараже, расположенном на улице Центральной деревни Ручей Ковровского района.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. По прибытию на место оказалось, что внутри гаража полно дыма. На разведку и тушение направилось звено газодымозащитников, которые установили, что пламя может разойтись по всему гаражу, а огнем объят трактор.

В итоге пожарным удалось локализовать и потушить пламя на площади 10 квадратных метров. Трактор сгорел полностью, а гараж удалось спасти.

Причины возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.