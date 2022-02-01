Каждый второй владимирец, лечившийся от ковида на дому, сам покупал себе лекарства

Владимирское отделение общероссийского народного фронта провело опрос владимирцев о качестве медпомощи. И выяснилось, что каждый второй владимирец, лечившийся от ковида на дому, вынужден был самостоятельно ходить за лекарствами.

«Только 22% из них получили необходимые медикаменты. И то их не хватило на полный курс, и приходилось докупать. В ходе мониторинга мы обнаружили и совершенно вопиющие факты. Так, например, дозвониться на горячую линию по коронавирусной инфекции было затруднительно. Из 100 человек, принявших участие в опросе и попытавшихся дозвониться, лишь треть потратили на эту процедуру менее трех минут. Каждый пятый и вовсе не смог дозвониться в течение дня. В среднем уточнить информацию у операторов можно было, провисев на трубке почти 20 минут», – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Галина Мизелева.

Также из 500 опрошенных, 60% респондентов заявили, что прошли вакцинацию. Большая часть респондентов, отказавшихся проходить вакцинацию (55%), либо имеют противопоказания, либо антитела. 28% – боятся побочных действий от прививки, а 22% – не верят в эффективность вакцины.