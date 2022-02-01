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Общество1 февраля 2022 9:36

Во Владимирской области зафиксировано 12 перебоев в электроснабжении

Столько временных отключений произошло з сутки в городах и деревнях региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, по состоянию на утро 1 февраля перебои с поставкой электроэнергии зафиксированы в 12 населенных пунктах. Так, электричество отключалось в Вязниках на улицах Первомайская и Комсомольская, а также в микрорайоне Нововязники.

Помимо этого, света не было в селе Крюково, а также в деревнях Лазаревка, Борисово и Андреевская Гусь-Хрустального района, в деревне Кашино Киржачского района, в деревнях Суковатово, Лопыри, Близнецы и Бабнино Петушинского района, в деревне Ивотино .Селивановского района, а также в деревне Языково Судогодского района.

На восстановлении поврежденных линий электропередач работают шесть бригад электриков. Также на территории региона продолжается расчистка просек и обходы в зонах нахождения ЛЭП.

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