Владимирцы смогут сдать шуточный ЁГЭ по сериалам, мультфильмам и котикам

Проверить свои базовые знания школьных предметов, сдав шуточный экзамен ЁГЭ на основе вопросов про драконов, котиков, мультфильмы и сериалы, владимирцы смогут 3 февраля в Информационном центре по атомной энергии Владимира.

Несмотря на легкомысленные темы, для правильных ответов на вопросы участникам понадобятся базовые знания по физике, математике, биологии, истории, химии и другим школьным предметам.

Еще одно важное отличие ЁГЭ от ЕГЭ — задания для шуточного экзамена придумывали не взрослые эксперты, а старшеклассники со всей страны. Жюри из учёных, журналистов и популяризаторов науки отобрало лучшие из них. «Секретные пакеты» с вопросами накануне, 2 февраля, будут разосланы по площадкам акции. Сразу после окончания экзамена ведущий назовёт правильные ответы и прокомментирует их.

Сдать ЁГЭ можно будет по адресу: Октябрьский пр-т, д.3 (вторая дверь после шлагбаума, домофон 10, 4 этаж). Начало в 15:30 и в 18:00.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация по ссылке или по этой ссылке.

Вход свободный при наличии средств индивидуальной защиты.