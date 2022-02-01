Администрация Владимирской области передала медикам в помощь 14 машин вместе с водителями

Дикие очереди в "красных зонах" заставили администрацию Владимирской области искать пути решения проблемы. 31 января прошло специальное совещание, посвященное проблеме оказания медицинской помощи. Особый акцент был сделан на помощь детским врачам. Александр Авдеев поддержал инициативу департамента здравоохранения по краткосрочной переориентации специалистов детских стационаров в детские поликлиники.

«Необходимо максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает нехватку водителей автотранспорта амбулаторного звена – и с этим найдём способ помочь. Задействуем гараж областной администрации и волонтёров, чтобы усилить медучреждения», − отметил Александр Авдеев.

Уже 1 февраля в помощь врачам были переданы 14 автомобилей областной администрации вместе с их водителями. На какой срок - неизвестно.