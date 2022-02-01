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Общество1 февраля 2022 8:43

Во Владимире 14 человек не могут выехать из дома, подлежащего сносу

Вот уже восьмой год как его признали аварийным, однако расселять жильцов власти не торопятся
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2014 году дом №169/34 по улице Лакина, в котором проживают 14 человек, был признан аварийным и подлежащим сносу. Все дело в том, что здание 1962 года постройки существенно износилось, причем н сегодняшний день степень износа его конструкций и инженерного оборудования составляет уже 77 процентов, что создает реальную угрозу жизни и здоровью жильцов.

Однако горадминистрация Владимира не только не расселила жильцов в новые квартиры в положенный срок, но и необоснованно увеличила срок отселения на 3,5 года.

В связи с этим прокуратура уже проводила проверку, и этот срок сократили, однако проблема до сих пор не решена. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от городских властей предоставить жителям дома новые, благоустроенные квартиры.

В настоящее время иск находится в стадии рассмотрения.

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