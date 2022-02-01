В Петушках сотрудница салона связи оформила сим-карту без ведома абонента

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Петушинский районный суд на днях вынес приговор местной жительнице, которая ранее работала в салоне одного из операторов сотовой связи.

Женщину обвиняли в нарушении правил эксплуатации, хранения и обработки и передачи охраняемой компьютерной информации.

Как установлено судом, сотрудница салона составила договор на покупку сим-карты с абонентским номером и внесла в базу данных соответствующие сведения. Причем номер по документам был приобретен жительницей другого региона, которая на самом деле ничего об этом не знала.

С учетом всех обстоятельств дела, суд признал сотрудницу связи виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком год, а также запретил ей на 1,5 года заниматься работой, связанной с доступом к охраняемой компьютерной информации.

Сама женщин вину полностью признала и оказал помощь следствию в расследовании преступления.