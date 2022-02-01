Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 8:02

Еще для четырех автобусных маршрутов во Владимире нашли перевозчиков

Однако они не изменились
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимире расторговали еще четыре автобусных маршрута: 18С, 20С, 22, 22С. Но никаких изменений не произошло. Перевозчики остались прежними.

За копейку автобусный маршрут 18С получила компания «Поатис». Маршруты 20С, 22 и 22С достались перевозчику «Ситилайн», который владеет ими с ноября прошлого года.

По условиям контрактов компании-перевозчики обязуются участвовать в программах по обновлению подвижного состава, а с 1 января 2023 выпускать на линию только транспортные средства не старше трех лет. Также автобусы необходимо покрасить в красно-белые цвета.

0