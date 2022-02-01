Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 февраля 2022 7:31

Во Владимире откроется выставка «Мстерские сказы Льва Фомичева»

Выставка приурочена к 90-летию художника
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото ВСМЗ

фото ВСМЗ

2 февраля в МЦ «Палаты» открывается выставка «Мстерские сказы Льва Фомичева» – выдающегося художника-миниатюриста, народного художника России.

На выставке будут представлены более 150 произведений Фомичева: лаковая миниатюра, живопись, графика из коллекции семьи автора, собраний Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Мстёрского художественного музея, Центра традиционной лаковой миниатюры, областного Центра пропаганды изобразительного искусства и Центра традиционной Мстёрской миниатюры.

Лаки Льва Фомичева всегда интересны по своей идее и художественному воплощению и легко узнаются в любой экспозиции. Выставка приурочена к 90-летию художника и представляет ретроспективу его творчества с 1950-х до 2000-х годов.

Львом Александровичем создан целый ряд выдающихся произведений, которые стали участниками серьезных выставок, вошли в собрания крупнейших федеральных и региональных музеев. Художник приложил много сил для создания собственной, «фомичёвской сказки» в мстёрских лаках. Настоящими шедеврами признаны его шкатулки «Вольга и Микула», «Сказка о царе Салтане», «Добрыня Сват».

0