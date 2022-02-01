Во Владимире откроется выставка «Мстерские сказы Льва Фомичева»

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2 февраля в МЦ «Палаты» открывается выставка «Мстерские сказы Льва Фомичева» – выдающегося художника-миниатюриста, народного художника России.

На выставке будут представлены более 150 произведений Фомичева: лаковая миниатюра, живопись, графика из коллекции семьи автора, собраний Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Мстёрского художественного музея, Центра традиционной лаковой миниатюры, областного Центра пропаганды изобразительного искусства и Центра традиционной Мстёрской миниатюры.

Лаки Льва Фомичева всегда интересны по своей идее и художественному воплощению и легко узнаются в любой экспозиции. Выставка приурочена к 90-летию художника и представляет ретроспективу его творчества с 1950-х до 2000-х годов.

Львом Александровичем создан целый ряд выдающихся произведений, которые стали участниками серьезных выставок, вошли в собрания крупнейших федеральных и региональных музеев. Художник приложил много сил для создания собственной, «фомичёвской сказки» в мстёрских лаках. Настоящими шедеврами признаны его шкатулки «Вольга и Микула», «Сказка о царе Салтане», «Добрыня Сват».