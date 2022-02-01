В магазинах Владимира составлено два протокола за нарушение масочного режима

Как сообщает администрация города Владимира, с 24 по 30 января сотрудники мэрии совместно с полицейскими обошли 57 магазинов и прочих торговых точек.

В ходе работы на восьми объектах были выявлены нарушения масочного режима, однако протоколы составили только в двух случаях. С остальными нарушителями и сотрудниками магазинов были проведены профилактические беседы.

Всего с начала 2022 года проверено уже 195 объектов торговли, составлено 25 административных протоколов. Подобные рейды будут продолжаться и в будущем.