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Общество1 февраля 2022 7:30

В магазинах Владимира составлено два протокола за нарушение масочного режима

Очередные рейды по торговым точкам провели сотрудники мэрии областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, с 24 по 30 января сотрудники мэрии совместно с полицейскими обошли 57 магазинов и прочих торговых точек.

В ходе работы на восьми объектах были выявлены нарушения масочного режима, однако протоколы составили только в двух случаях. С остальными нарушителями и сотрудниками магазинов были проведены профилактические беседы.

Всего с начала 2022 года проверено уже 195 объектов торговли, составлено 25 административных протоколов. Подобные рейды будут продолжаться и в будущем.

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