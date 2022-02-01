Во Владимирской области ежедневно к врачам обращаются около тысячи детей с признаками ОРВИ

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются до 7-7,5 тысячи человек из числа взрослого населения и до 1 тысячи детей.

Наибольший подъём заболеваемости регистрируется во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. Одновременно растёт заболеваемость и медицинского персонала, по отдельным детским поликлиникам заболели до 40 процентов врачей, ведущих ежедневный приём в «красных зонах» и обслуживающих пациентов на дому. В связи с этим приходится задействовать дополнительно медперсонал стационаров и узких специалистов поликлиник для обеспечения неотложной медицинской помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом. По мнению главы регионального медицинского ведомства Артёма Осипова, ситуация с медицинским персоналом начнёт стабилизироваться через 7-10 дней.

Для детей в возрасте до 15 лет в области определён приоритет обслуживания на дому. Взрослое население максимально ориентируют на «красные зоны» поликлиник, время работы которых максимально продлено.