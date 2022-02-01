Владимир назвали среди аутсайдеров на совещании по уборке снега в администрации 33 региона

31 января врио губернатора Александр Авдеев обсудил ситуацию с уборкой снега в о Владимирской области.

Среди главных проблем в городах региона назвали снежную кашу на второстепенных дорогах, внутриквартальных проездах и подъездных путях к дворам. Кроме того, не все хорошо с очисткой кровель многоквартирных домов. Повышенного внимания требует устранение сосулек и снежных навесов, заявила начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева. Она же назвала главных аутсайдеров по уборке снега. К ним отнесли города Владимир, Киржач, Александровский и Петушинский районы. А вот в городах Муром, Ковров, Судогда и Гусь-Хрустальный отметили улучшение ситуации.

Также врио губернатора Александр Авдеев отметил, что в условиях, когда "техники не хватает, люди болеют – просто перекладывать ответственность на управляющие компании нельзя, необходимо помогать. Не штрафовать – а помогать, в том числе техникой и оргресурсами".