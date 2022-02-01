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Происшествия1 февраля 2022 6:35

Муромлянка восемь раз обокрала отдел по продаже косметики

Все кражи были совершены в одном и том же магазине
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в суд было передано уголовное дело, возбужденное по нескольким эпизодам краж. Фигуранткой по делу проходит 64-летняя жительница Мурома.

По версии следствия, в одном из местных гипермаркетов из отдела косметики стали пропадать товары, и продавцы обратились в полицию. Оперативники опросили очевидцев и изучили записи с камер наблюдения и выяснили, что к кражам, которых было совершено восемь, причастна одна и та же дама. Кражи совершались по утрам, всего из магазина пропло товаров на 29 тысяч рублей.

Вскоре подозревемую нашли и задержали. Женщина созналась в краже косметики и полностью возместила ущерб.

В скором времени дело начнет рассматривать Муромский городской суд.

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