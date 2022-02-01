Во Владимирской области 1 февраля коронавирус подтвержден у 832 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля лабораторно подтверждено 832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает обьластное управление Роспотребнадзора.

447 заболевших во Владимире, 102 - в Кольчугинском, , 68 - в Юрьев-Польском, 64 - в Александровском, 59 - в Ковровском, 49 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 11 - в Петушинском, 5 - в Гороховецком, 3 - в Селивановском, по 2 случая - в Судогодском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 90 660 случаев заболевания (21646 сл. в г. Владимире, 9911 сл. в Муромском, 8654 сл. в Ковровском, 4163 сл. в Петушинском, 4505 сл. в Кольчугинском, 5182 сл. в Александровском, 3897 сл. в Юрьев-Польском, 10169 сл. в Гусь-Хрустальном, 1165 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 912 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1964 сл. в Камешковском, 1967 сл. в Гороховецком, 2160 сл. в Меленковском, 3855 сл. в Вязниковском, 3477 сл. в Суздальском, 1571 сл. в Селивановском).