В Покрове на пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек и спасли двух детей

Около пяти часов вечера 31 января 2022 года в Покрове произошел пожар в пятиэтажном доме на улице 3 Интернационала.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, на момент прибытия пожарных подразделений из одной квартиры шел дым. Пожарные одновременно занялись тушением огня и эвакуацией людей. В итоге, возгорание ограничилось одной квартирой, где сгорели имущество и внутренняя отделка. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Эвакуировано 15 человек, спасено 3 человека, из них 2 детей. При этом на пожаре пострадала женщина 1962 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава.