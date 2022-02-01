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Общество1 февраля 2022 5:29

Во Владимирской области ищут пропавшего 29-летнего мужчину

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области сообщает о том, что во Владимирской области может находиться пропавший 21 января мужчина из Кирова.

"Внимание! Помогите найти человека! Может находиться во Владимирской области! Пропал Орлов Александр Андреевич, 29 лет. С 21 января 2022 года его местонахождение неизвестно. Нужна помощь в распространении информации по сети", сообщается на странице поискового отряда в ВКонтакте.

Известно, что мужчина проживает в Нововятском районе города Кирова (Кировская_область). Рост - 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленого цвета. Был одет в темно-синюю куртку и белую шапку.

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