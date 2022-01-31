В Александрове водителю, из-за которого в ДТП погибли три человека, дали 4 года колонии

Александровский городской суд приговорил гражданина одной из стран Ближнего зарубежья к 4 годам колонии-поселения. Его признали виновным в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

Само ДТП произошло 1 ноября 2019 года. Тогда подсудимый управлял грузовой фурой VOLVO с полуприцепом KRONE. Он ехал по дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе, когда потерял контроль над автомобилем и резко перегородил проезжую часть дороги. Из-за этого ехавший сзади легковой автомобиль Audi A3 вынужден был уворачиваться и столкнулся с ехавшим поездом. В результате ДТП в легковом автомобиле водитель и двое его пассажиров погибли.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а то бы приговор мог быть суровей. Помимо 4 лет колонии-поселении, мужчина был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.