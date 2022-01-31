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Общество31 января 2022 14:03

В Юрьев-Польском районе ГИБДД провело рейд по отлову пьяных водителей

Как итог, 11 протоколов и ни одного за езду в нетрезвом виде
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В Юрьев-Польском районе сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области 29 января провели рейд по отлову нетрезвых водителей.

Сотрудники Госавтоиснпекции проверили 267 машин и привлекли к административной ответственности 11 водителей. При этом фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии не установлено.

Аналогичные рейды будут продолжены и в других районах области, сообщает пресс-служба областной полиции. Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия, направленные на сокращение смертности на дорогах. Особое внимание здесь уделяется соблюдению скоростного режима и выполнению маневров обгона, выездам на встречную полосу – именно эти нарушения являются главными причинами дорожных трагедий. В этих мероприятиях задействовано свыше 50 сотрудников ГИБДД ежесуточно.

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