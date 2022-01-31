Аркадий Боцан-Харченко оставил пост первого заместителя губернатора Владимирской области

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31 января временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Аркадий Боцан-Харченко оставил занимаемую должность в администрации Владимирской области в связи с переходом на другую работу.

Аркадий Боцан-Харченко курировал вопросы стратегического развития, нёс ответственность за реализацию государственных полномочий в сфере регионального развития, государственного управления, цифровой трансформации отраслей государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы; связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и сквозных цифровых технологий; информационной безопасности; средств массовой информации и коммуникаций, информационной политики; имущественных и земельных отношений; управления государственным имущественным комплексом, внутренней политики, за организацию системы местного самоуправления на территории области; межнациональные и межконфессиональные отношения; деятельность казачьих обществ, развитие институтов гражданского общества на территории области; обеспечение деятельности мировых судей; архивное дело.

В блок ведомств, которые курировал Аркадий Боцан-Харченко, входили департамент регионального развития, департамент цифрового развития, департамент имущественных и земельных отношений, департамент региональной политики, департамент юстиции.