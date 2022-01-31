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Общество31 января 2022 12:47

Российская академия наук одобрила присвоение городу Владимиру звания "Города трудовой доблести"

Об этом на заседании ЗС рассказал вице-спикер Роман Кавинов
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Январское заседание Заксобрания Владимирской области закончилось достаточно быстро. Зато в "разном" выступил вице-спикер ЗС Роман Кавинов и доложил о промежуточных итогах деятельности рабочей группы по присвоению Владимиру звания города трудовой доблести.

С инициативой вышли общественники и депутаты горсовета Владимира еще весной прошлого года. Все эти месяцы собирались документы, направлялись запросы в архивы, в том числе Ивановской области, в состав которой Владимир входил в годы войны. В итоге, РАН дала положительное заключение – основания для присвоения почетного статуса есть.

«Как правило, Указ Президента о присвоении почетного звания городам выходит ко Дню Весны и Труда, 1 мая. Пока еще рано говорить – окончательное решение за Комиссией при Президенте, но мы, конечно, очень надеемся, что Владимир звание получит», - прокомментировал Роман Кавинов.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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