Российская академия наук одобрила присвоение городу Владимиру звания "Города трудовой доблести"

Январское заседание Заксобрания Владимирской области закончилось достаточно быстро. Зато в "разном" выступил вице-спикер ЗС Роман Кавинов и доложил о промежуточных итогах деятельности рабочей группы по присвоению Владимиру звания города трудовой доблести.

С инициативой вышли общественники и депутаты горсовета Владимира еще весной прошлого года. Все эти месяцы собирались документы, направлялись запросы в архивы, в том числе Ивановской области, в состав которой Владимир входил в годы войны. В итоге, РАН дала положительное заключение – основания для присвоения почетного статуса есть.

«Как правило, Указ Президента о присвоении почетного звания городам выходит ко Дню Весны и Труда, 1 мая. Пока еще рано говорить – окончательное решение за Комиссией при Президенте, но мы, конечно, очень надеемся, что Владимир звание получит», - прокомментировал Роман Кавинов.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.