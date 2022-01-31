Владимирская таможня за год обнаружила пять контрафактных посылок

Как сообщает Владимирская таможня, за весь 2021 год на таможенные посты региона поступило 160 международных почтовых отправлений, причем в пяти посылках служители закона обнаружили контрафактные товары под разными известными брендами.

Чаще всего в посылках оказывались одежда, обувь, смартфоны, часы, продукты и игрушки из таких стран, как Германия, Китай, Индия, Гонконг, США, Италия, Латвия и Индия.

Так как разрешения на ввоз от правообладателей отсутствовали, товар на таможне развернули обратно.

Кстати, были среди контрафактных вещей и компьютерные комплектующие, смарт-часы и даже 15 килограммов стручков ванили.

В таможне еще раз напоминают, что большинство переправляемых через границу товаров проходят досмотр уже в международных терминалах, но определенная часть попадает в региональный отдел.