Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 12:06

Колокольню Успенского собора передали Владимирской епархии

Такое решение было принято Росимуществом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Колокольню кафедрального Успенского собора передали в бессрочное пользование Владимирской епархии РПЦ. Она не имела собственника больше 75 лет.

Успенский собор находится в совместном оперативном управлении Епархии и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Георгиевский придел — в управлении Епархии, а колокольня была ничьей.

- Колокольня Георгиевского придела не имела юридического лица. И вот недавно, после обращения митрополита Владимирского и Суздальского Тихона Росимущество передало владимирской епархии колокольню. Это дает особые возможности и, конечно же, открывает нам определенную деятельность по сохранению этого памятника на протяжении грядущих лет, - подчеркнул в еженедельном выпуске «Епархиальных новостей» ключарь Свято-Успенского кафедрального собора, протоиерей Сергий Фестинатов.

0