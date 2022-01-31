Колокольню Успенского собора передали Владимирской епархии

Колокольню кафедрального Успенского собора передали в бессрочное пользование Владимирской епархии РПЦ. Она не имела собственника больше 75 лет.

Успенский собор находится в совместном оперативном управлении Епархии и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Георгиевский придел — в управлении Епархии, а колокольня была ничьей.

- Колокольня Георгиевского придела не имела юридического лица. И вот недавно, после обращения митрополита Владимирского и Суздальского Тихона Росимущество передало владимирской епархии колокольню. Это дает особые возможности и, конечно же, открывает нам определенную деятельность по сохранению этого памятника на протяжении грядущих лет, - подчеркнул в еженедельном выпуске «Епархиальных новостей» ключарь Свято-Успенского кафедрального собора, протоиерей Сергий Фестинатов.