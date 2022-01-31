Во Владимирской области не хватает работников стекольной промышленности

Департамент труда и занятости Владимирской области провёл «круглый стол» по вопросам кадрового обеспечения стекольной промышленности, занимающей одно из ведущих мест в региональной экономике. На сегодняшний день в этой отрасли складывается нехватка узкопрофильного персонала.

Исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова сообщила, что на стекольных предприятиях области достаточно остро требуются стекловары, технологи, наладчики, операторы и другие узкопрофильные специалисты.

Участники дискуссии представили текущие и прогнозные потребности в персонале для стекольной промышленности, а также наметили перспективы расширения профориентационных мероприятий для школьников. Кроме того, были обозначены пути привлечения кадров в отрасль с помощью специальных сервисов и услуг, разработанных специалистами службы занятости населения Владимирской области.