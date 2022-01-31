Владимирские спортсмены стали бронзовыми призерами этапа Кубка России по стрельбе

В Ижевске с 29 января по 7 февраля проходят Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходят по новым правилам, утвержденным Международной федерацией стрелкового спорта.

В первый день соревнований в упражнении среди пар (мужчина и женщина) в стрельбе из малокалиберной винтовки третье место заняли спортсмены из Владимирской области Ксения Сергеева и Александр Новиков.

Они прошли квалификацию, которая состоит из 30 зачётных выстрелов со вторым результатом и вышли в полуфинал. В полуфинале, который состоит из 20 зачётных выстрелов заняли третье место, далее следовал медальный матч за третье - четвёртое место, в нем они выиграли у спортсменов из Оренбурга.

Чемпионат России в Ижевске является отборочным стартом на чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который состоится в Норвегии.