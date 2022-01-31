За выходные во Владимире вывезли больше 9500 кубометров снега

За субботу и воскресенье из города в места временного складирования вывезено более 9500 кубометров снега (свыше 480 рейсов большегрузных самосвалов).

В ночь с 30 на 31 января уборку снега с улиц Владимира вели 33 единицы техники предприятия. Снег убирали на улицах Летнеперевозинской, Княгиниской, Большой Московской, Большой Нижегородской, Музейной, Горького, Университетской, Манежном тупике, проспекте Строителей, проспекте Ленина, Вокзальной площади.

С утра 31 января, с началом очередного снегопада, колонны КДМ — всего 18 комплексных дорожных машин - проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Расчистку более чем 150 км городских тротуаров от снега выполняют 10 тракторов.

Работы организованы на улицах Гагарина, Большой Московской, Усадебной, Георгиевской, Хирурга Орлова, Казарменной, Студенческой, Фейгина, Растопчина, Диктора Левитана, Промышленном проезде, Суздальском проспекте, Вокзальной площади, микрорайонах Веризино, Юрьевец.

Сегодня к работам по уборке снега привлечено 53 единицы техники и 54 рабочих ручной уборки ЦУГД.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).