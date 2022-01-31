Жителю Мурома дали два года за избиение мужчины

Муромский городской суд вынес приговор местному жителю. Суд установил, что мужчина 9 августа 2020 года находился в КРЦ «Империя». В это время там же находился потерпевший.

Около барной стойки у них произошел словесный конфликт. Обвиняемый умышленно ударил обидчика в нижнюю часть туловища и кулаком в скуловую область лица, отчего тот упал на пол. После этого он продолжил избивать ногами по голове и лицу, сообщает областная прокуратура.

В итоге избиения у потерпевшего - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы передней и наружной стенок пазухи и глазничной части верхней челюсти слева левой скуловой кости, левой ветви нижней челюсти в области угла, правого венечного отростка и правой ветви нижней челюсти, разрыв левого лобно-скулового шва. Из-за этого у пострадавшего лицо стало ассиметричным. Эти телесные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровья.

Мужчина признал вину частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Также он должен возместить моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.