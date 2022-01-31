Во Владимире семь учебных заведений перешли на дистанционный режим

Ранее администрация города Владимира сообщала, что на дистант ушли школы № 19, 25 и 34, а также 6, 13 и 36. После этого поступила информация, что школа №24 также перешла на удаленный режим работы.

- Действительно, с учетом школы №24 в городе перешли на дистанционное обучение семь учебных заведений, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Кроме того, условно можно считать, что в областном центре закрылось восемь школ, так как гимназия №23 на минувшей неделе объявила о досрочном роспуске детей на каникулы. Всему виной повышение заболеваемости ОРВИ, гриппом и covid-19.