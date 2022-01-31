В Собинском районе пожарные провели учения в детском садике

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях пожарные провели условную эвакуацию и условное тушение «загоревшегося» детского садика, в котором находились дети и персонал.

По замыслу, возгорание произошло в одном из помещений, после чего дым пошел по всему зданию. В итоге сотрудники провели эвакуацию малышей и персонала, но в одном из кабинетов остался один взрослый.

Пожарные сформировали звено газодымозащитников, и направились на тушение и спасение человека.

В результате очень быстро условный пожар был потушен, а условный пострадавший спасен. После занятий малышам показали пожарную технику и оборудование.