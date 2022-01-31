В администрации Владимирской области запретили заседания и встречи с участием больше 10 человек

Врио губернатора Александр Авдеев подписал приказ о новых мерах по предупреждению заражения коронавирусом. Запрещается проводить совещания численностью больше десяти человек.

«Первым заместителям Губернатора области, заместителям Губернатора области, руководителям органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области запретить до особого распоряжения проведение в здании администрации области (Октябрьский пр-т, д. 21) совещаний, заседаний комиссий, комитетов, рабочих групп и проведение иных мероприятий с очным присутствием участников в количестве более 10 человек», – говорится на официальном сайте правовой информации.

То же самое рекомендовано сделать Законодательному Собранию и государственным органам региона.