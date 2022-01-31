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Общество31 января 2022 8:59

Во Владимирскую область поступит 47 новых автомобилей для врачей

Техника предназначена для амбулаторно-поликлинического звена
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Владимирская область в 2022 году получит 25 новых, дополнительных автомобилей для медицинских работников. Еще 22 машины поступят на замену тех, что подлежат списанию.

Таким образом, Собинская райбольинца получит девять машин, по шесть отправятся в Вязниковскую, Петушинскую, Меленковскую и Суздальскую райбольинцы, четыре достанутся Гороховецкой ЦРБ, по две направят в Камешковскую, Судогодскую и Ковровскую райбольницы, и по одной получат Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская райбольницы.

Точная дата поступления техники пока не называется.

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