Ковровчанин украл металлический гараж вместе с лежавшими в нем вещами

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине текущего января в полицию обратился 49-летний житель Коврова, рассказавший, что у него пропал металлический гараж вместе с вещами. Общую сумму ущерба мужчина оценил в 80 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого, которым оказался 46-летний ковровчанин. По версии следствия и по признанию самого задержанного, он обратил внимание на гараж, стоящий недалеко от его дома и заметил, что хозяин давно там не появляется.

Тогда мужчина сперва взломал конструкцию и стащил оттуда лом черного металла, а потом вернулся вместе с эвакуатором, чтобы забрать сам гараж. При этом водителю эвакуатора подозреваемый представился сыном владельца гаража, и объяснил, что место нужно освободить под строительство нового.

Сотрудникам полиции удалось установить и водителя и пункт приема металла, куда сдавалось украденное, так что часть вещей удалось вернуть.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.