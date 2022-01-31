Синоптики обещают похолодание во Владимирской области к выходным

Последние дни января во Владимирской области получились достаточно теплыми. Однако зима еще напомнит о себе. Во всяком случае, в этом нас уверяют синоптики.

По прогнозам со среды, 3 февраля в регионе начнет снижаться температура. Похолодание не будет резким, да и сильных морозов не обещают, однако к выходным (4-5 февраля) в регионе столбик термометра, по данным Гисметео, будет колебаться в районе -11 -13 градусов. Зато никаких осадков почти до самого конца недели - на радость администрации города Владимира и Центру управления городскими дорогами.

Впрочем, радость будет недолгой. Уже со следующего понедельника, 7 февраля потеплеет. И вновь будет идти снег. Сильных метелей не ожидается.