В Александрове дачные воры сдавали украденное в скупку по своему паспорту

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Александровского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким эпизодам краж. Обвиняются в них 18 и 22-летние местные жители.

По версии следствия, молодые люди не имели постоянного заработка, но хотели жить на широкую ногу. Устраиваться на работу им не хотелось, так что парни решили промышлять кражами. Первую из них они совершили в конце июня 2021 года из дачного дома под Александровом. Молодые люди пробрались внутрь, но ничего ценного не обнаружили, так что стащили из холодильника продукты.

Спустя неделю парни совершили еще одну кражу из другого дачного дома, откуда вытащили инструменты и продукты. Им показалось мало этого, и они обчистили еще два дома. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Часть украденного молодые люди распродали по дешевой цене, а оставшееся продали в скупку, предъявив свой паспорт. Именно последнее обстоятельство позволило оперативникам выйти на их след.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.