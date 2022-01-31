Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 6:45

Департамент здравоохранения опубликовал список "красных зон" во Владимирской области

Жители региона могут узнать расписание и перечень услуг
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

С ростом заболеваемости Covid-19 в поликлиниках Владимирской области расширяются так называемые «красные зоны», которые принимают основной поток заболевших новой коронавирусной инфекцией, гриппом и другими разновидностями ОРВИ. Там можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, ПЦР-тестирование, осмотр врача (фельдшера), а затем при наличии медицинских показаний получить лекарства.

Время работы «красных зон» максимально увеличено. Информация о режиме работы «красных зон», их адреса и номера колл-центров размещены на официальном сайте Департамента здравоохранения.

Напоминаем, что во Владимирской области в круглосуточном режиме работает единый номер «122», куда можно обратиться со всеми вопросами по получению медицинской помощи.

0