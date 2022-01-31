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Здоровье31 января 2022 6:00

Во Владимирской области 31 января коронавирус подтвержден у 774 человек

И это опять бьет все рекорды по заболеваемости
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 774 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

148 случаев в Муромском, 129 - в Гусь-Хрустальном, 106 - в Александровском, 92 - во Владимире, 73 - в Кольчугинском, 56 - в Селивановском, 51 - в Юрьев-Польском, 39 - в Камешковском, 31 - в Ковровском, 22 - в Петушинском, 16 - в Вязниковском, 6 в Радужном, 5 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 89 828 случаев заболевания (21199 сл. в г. Владимире, 9895 сл. в Муромском, 8595 сл. в Ковровском, 4152 сл. в Петушинском, 4403 сл. в Кольчугинском, 5118 сл. в Александровском, 3829 сл. в Юрьев-Польском, 10120 сл. в Гусь-Хрустальном, 1163 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 912 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1962 сл. в Камешковском, 1962 сл. в Гороховецком, 2158 сл. в Меленковском, 3855 сл. в Вязниковском, 3475 сл. в Суздальском, 1568 сл. в Селивановском).

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